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Дуплексы в Першайском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Першаи, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Першаи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 77 м²
Количество этажей 1
Продается часть дома в живописном месте! Мечтаете о доме в окружении природы, но с удобны…
$10,500
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Параметры недвижимости в Першайском сельском Совете, Беларусь

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