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Дома с садом в Полочанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Полочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Дом с газовым отоплением и баней в аг. Полочаны! ❤️ Отличный дом с хорошим ремонтом полность…
$34,900
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Параметры недвижимости в Полочанский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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