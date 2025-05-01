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Квартиры в Ореховском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ореховск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ореховск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Этаж 5/5
Трехкомнатная квартира Ореховск5/5 этажный каркасно-блоковый дом, площадь 83.2/45/10 м2, бал…
$15,000
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