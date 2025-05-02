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Продажа офисных помещений в Новодворском сельском Совете, Беларусь

коммерческая недвижимость
7
производственные здания
3
2 объекта найдено
Офис 400 м² в Новый Двор, Беларусь
Офис 400 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 400 м²
Продается многофункциональное помещение в аг. Новый Двор, 4 км от Минска, площадью 400 кв.м …
$195,000
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Офис 2 480 м² в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Офис 2 480 м²
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 480 м²
Этаж 1/1
Продажа производственно - складских помещенийАдрес: Минсий р-н, Новодворский с/с, 4А, район …
$2,11 млн
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