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Квартиры в Миорах, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Миоры, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Миоры, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Этаж 3/4
Светлая просторная четырёхкомнатная квартира с двумя лоджиями. Удачная планировка. Окна выхо…
$38,000
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