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Коттеджи в Мядель, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 223 м²
Купить  коттедж среди озер! Рассмотрим продажу за субсидию и семейный капитал! ❤️Монументаль…
$78,000
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Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 246 м²
Отличный коттедж в Мяделе с живописным  видом на озеро Мястро. .Мядель районный центр - здес…
$126,990
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