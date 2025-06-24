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Многоуровневые квартиры в Беларуси

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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Минск, Беларусь
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Этаж 4/5
Продается 5-комнатная двухуровневая квартира с машиноместом в одном из самых красивейших рай…
$330,000
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Минск, Беларусь
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Минск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 10/12
Дополнительная информация.
$200,000
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