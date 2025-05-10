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Жильё в Мощаницком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Мощаницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мощаницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Ровный, правильной формы участок  (15 соток) в частной собственнсти с расположенным на нем н…
$24,000
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Параметры недвижимости в Мощаницком сельском Совете, Беларусь

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