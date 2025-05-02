Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвский район
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Могилёвском районе, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Николаевка 2, Беларусь
Коттедж
Николаевка 2, Беларусь
Площадь 303 м²
*Поможем продать-обменять Вашу недвижимость для приобретения этого коттеджа*==Можно через Жи…
$180,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Могилёвском районе, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти