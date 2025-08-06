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Долгосрочная аренда коттеджей в Минске, Беларусь

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1 объект найдено
Дом с камином, баней и бассейном в Минске в Минск, Беларусь
Дом с камином, баней и бассейном в Минске
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 346 м²
Количество этажей 4
4-ый Брестский переулок, 14 Дом с удобным асфальтированным подъездом, расположен в близос…
$2,000
в месяц
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