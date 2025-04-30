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Долгосрочная аренда ресторанов в Минской Области, Беларусь

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4 объекта найдено
Ресторан, кафе 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Ресторан, кафе 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск в Дзержинск, Беларусь
Офисные помещения 11,3 м2 - 139,9 м2 в г. Дзержинск
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему внимание торговые помещения площадью от 35 м2 до 220 м2, в ТЦ «Мокаопт»…
$14
в месяц
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Аренда помещений на фуд-корте в г. Дзержинск в Дзержинск, Беларусь
Аренда помещений на фуд-корте в г. Дзержинск
Дзержинск, Беларусь
Площадь 206 м²
Количество этажей 6
Предлагаем Вашему вниманию открытие первого в г. Дзержинске фуд-корта, расположенного на ул.…
$2,472
в месяц
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Ресторан, кафе 654 м² в Сёмково, Беларусь
Ресторан, кафе 654 м²
Сёмково, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 654 м²
Этаж 1/1
Арендодатель в поиске надежного партнера для реализации совместных проектов, для чего сдаетс…
$1,527
в месяц
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