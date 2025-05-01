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Долгосрочная аренда производственных помещений в Минском районе, Беларусь

Щомыслицкий сельский Совет
3
Луговослободской сельский Совет
3
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13 объектов найдено
Производство 1 308 м² в Ждановичи, Беларусь
Производство 1 308 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 308 м²
Этаж 2/3
Многофункциональное помещение подходит под производство с/с Ждановичский, ул. Заречная, 1В П…
Цена по запросу
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Производство 300 м² в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Производство 300 м²
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду производственные помещения! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас…
Цена по запросу
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Производство 60 м² в Озерцо, Беларусь
Производство 60 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Сдаётся в аренду торговое помещение площадью 59,9 м2, на первом этаже отдельно стоящего здан…
Цена по запросу
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Производство 1 085 м² в Хатежино, Беларусь
Производство 1 085 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 085 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в аренду складское помещение недалеко от МКАД!Ищете надежное и удобное место для хра…
$5,445
в месяц
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Производство 388 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 388 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 388 м²
Этаж 1/3
Вид объекта: торгово-логистический комплекс «Домовой» (СТО)Этажность: 2 этажа;Общая площадь:…
$2,641
в месяц
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Производство 340 м² в Сёмково, Беларусь
Производство 340 м²
Сёмково, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду здание по адресу: Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, 100/1, район…
$916
в месяц
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Производство 191 м² в Озерцо, Беларусь
Производство 191 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду торговое помещение на втором этаже отдельно стоящего здания в аг. Оцерцо. З…
Цена по запросу
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Производство 57 м² в Озерцо, Беларусь
Производство 57 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду многофункциональное помещение площадью 57,4 м2, на втором этаже отдельно ст…
Цена по запросу
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Производство 7 100 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 7 100 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 7 100 м²
Этаж 1/3
Краткая информация по складу класса А:- складские площади (1-й этаж): склад класса А, полезн…
$48,490
в месяц
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Производство 376 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Производство 376 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду два отдельно стоящих помещения на огороженной территории (0,31 га), в посёл…
Цена по запросу
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Производство 190 м² в Новый Двор, Беларусь
Производство 190 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 190 м²
Предлагаем в аренду многофункцилнальное помещение в Новом Двору, 4 км от Минска, площадью 19…
Цена по запросу
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Производство 392 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 392 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 392 м²
Этаж 1/3
Предлагаем вашему вниманию помещение площадью 391,6 кв. м, расположенное в торгово-логистиче…
$2,350
в месяц
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Производство 500 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Производство 500 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Аренда помещения под розничный магазин/ склад/ производство в удобной локацииАдрес: Минская …
Цена по запросу
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