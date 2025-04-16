Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Мядельский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Мядельском сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Бояры, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Бояры, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Продается двухуровневая квартира в пригороде Мяделя, в живописной деревне Бояры, расположенн…
$25,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Мядельском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов