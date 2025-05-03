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Дома в Мозыре, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
Площадь 252 м²
Продаётся двухэтажный кирпичный дом с бассейном по адресу: г.Мозырь, ул. Интернациональная д…
$115,000
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Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
Площадь 61 м²
Документы готовы для продажи! Земельный участок оформлен. Всё узаконено!Продаётся жилой дом …
$38,500
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Дом в Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
Площадь 844 м²
Продаётся одноэтажный деревянный дом в городе Мозыре по улице Фрунзе. Окна ПВХ, входная мета…
$30,000
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Параметры недвижимости в Мозыре, Беларусь

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