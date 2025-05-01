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Производственные здания в Мотыкальском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Производство 264 м² в Тюхиничи, Беларусь
Производство 264 м²
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 264 м²
Количество этажей 2
Многофункциональное здание в собственность в д.Ковердяки Брестского района общей площадью 26…
$200,000
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Производство 494 м² в Тюхиничи, Беларусь
Производство 494 м²
Тюхиничи, Беларусь
Площадь 494 м²
Производственно - складское помещение (наименование - склад - мастерская) в собственность в …
$88,888
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