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Дома с садом в Могилёве, Беларусь

коттеджи
6
3 объекта найдено
Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 253 м²
Выставлен на продажу жилой двухуровневый дом по улице Бородина в г. Могилеве. Общая площадь …
$130,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 214 м²
Рядом остановка, магазины.  ООО "ВСП недвижимость-Инвест"УНП 193594828Лицензия Министерства …
$115,000
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Коттедж в Могилёв, Беларусь
Коттедж
Могилёв, Беларусь
Площадь 250 м²
Номер договора с агентством 26/2 от 2022-02-04
$90,000
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Параметры недвижимости в Могилёве, Беларусь

с гаражом
с бассейном
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