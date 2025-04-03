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Дома в Лепель, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Лепель, Беларусь
Дом
Лепель, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается дом в г. Лепель. Дом из блока газосиликатного и облицован кирпичом 2006 года постр…
$89,000
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