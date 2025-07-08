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Склады в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Аренда складского помещения. в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Аренда складского помещения.
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 7 100 м²
Краткая информация по складу класса А: - складские площади (1-й этаж): склад класса А, поле…
$6
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