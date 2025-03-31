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Дома с садом в Любчанский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Любчанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Любчанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается жилой дом д.Голынь, 122 (Новогрудский район, Любчанский с/с) Общая площадь 61,2 м.…
$39,000
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