Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лебедевский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Лебедевский сельский Совет, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира в Лебедево, Беларусь
Квартира
Лебедево, Беларусь
Площадь 51 м²
Полдома с современным ремонтом и всеми коммуникациями ❤️Продаётся половина жилого дома в бла…
$36,200
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Турец-Бояры, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Турец-Бояры, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Стильная и уютная 2-комнатная квартира с современным ремонтом! ❤️ Отличный вариант для тех, …
$28,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Лебедевский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов