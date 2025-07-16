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Квартиры в Квасовском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Новосёлки, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Новосёлки, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3/3
Местоположение: Гродненская область, Гродненский район, Квасовский с/с, д.Новоселки, ул.Клуб…
$26,000
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Параметры недвижимости в Квасовском сельском Совете, Беларусь

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