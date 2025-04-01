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Дома с бассейном в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Рабунь, Беларусь
Коттедж
Рабунь, Беларусь
Площадь 141 м²
Продаётся просторный и современный жилой дом в деревне Рабунь на берегу Вилейского водохрани…
$130,000
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Дом в Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривосельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продается агроусадьба «Veska» рядом с Вилейским водохранилищем ❤️ Агроусадьба «Veska» – идеа…
$249,000
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Параметры недвижимости в Кривосельский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
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