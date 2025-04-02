Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Кривлянский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Кривлянский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2006 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 89,3 кв.м, общ.- 74,4 кв.м, жил.-…
$30,000
Оставить заявку
Дом в Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1970 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 40,9 кв.м, общ.- 40,9 кв.м, жил.- 21…
$20,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Кривлянский сельский Совет, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти