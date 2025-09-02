Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Криничный сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Криничном сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Криничный сельский Совет, Беларусь
Дом
Криничный сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается дом с большим участком (25 соток) на берегу реки «Припять». Живописное место, дере…
$9,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Криничном сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти