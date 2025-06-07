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Коттеджи в Красненском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Красненский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 99 м²
Продаётся недостроенный дом в 45 км от г. Минска! ❤️ Ищете уютное место для семейного отдыха…
$57,000
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Параметры недвижимости в Красненском сельском Совете, Беларусь

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