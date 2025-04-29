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Дома с садом в Кошелевском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кошелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Дом д.Попковичи,ул.Луговая,д.9 (Новогрудский р-н). Общая площадь 64,2 м.кв., жилая 38,0, кух…
$26,500
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Параметры недвижимости в Кошелевском сельском Совете, Беларусь

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