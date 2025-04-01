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Магазины в Копыль, Беларусь

коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Магазин 47 м² в Копыль, Беларусь
Магазин 47 м²
Копыль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается помещение бытового обслуживания населения в центре Копыля. Помещение общей площадь…
$47,000
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Магазин 47 м² в Копыль, Беларусь
Магазин 47 м²
Копыль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 47 м²
Этаж 1/2
Продается помещение бытового обслуживания населения в центре Копыля. Помещение общей площадь…
$47,000
Оставить заявку
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