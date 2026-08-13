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Дома с гаражом в Копацевичском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Дом в Копацевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Копацевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Надежный бревенчатый дом в окружении леса! ❤️Просторный бревенчатый  дом с удобным расположе…
$11,500
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Параметры недвижимости в Копацевичском сельском Совете, Беларусь

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