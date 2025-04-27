Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Колодищанский сельский Совет
  4. Долгосрочная аренда
  5. Склад

Долгосрочная аренда складов в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

Склад Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Склад 841 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 841 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 841 м²
Этаж 1/1
Предлагаем вашему вниманию складское помещение 840.9 кв. м, расположенное по адресу: Минская…
$4,205
в месяц
Оставить заявку
Склад 376 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 376 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду два отдельно стоящих помещения на огороженной территории (0,31 га), в посёл…
Цена по запросу
Оставить заявку
Склад 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Склад 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Сдается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещение…
$7,644
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти