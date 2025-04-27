Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Колодищанский сельский Совет
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

4 объекта найдено
Офис 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Офис 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Этаж 1/1
Сдается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещение наход…
$7,640
в месяц
Оставить заявку
Офисы от 37.6 м2 до 196 м2 в аренду (аг. Колодищи) в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офисы от 37.6 м2 до 196 м2 в аренду (аг. Колодищи)
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Сдаются в аренду офисы, расположенные на 2 этаже многофункционального здания по адресу: Минс…
$5
в месяц
Оставить заявку
Офис 527 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 527 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 527 м²
Количество этажей 3
Сдаются в аренду многофункциональные помещения, расположенные на 3 и мансардном этажах торго…
$5
в месяц
Оставить заявку
Офис 2 030 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 2 030 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 030 м²
Этаж 1/2
Здание производственно-складского назначения общей площадью 2029,6 м2 подойдет как для орган…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти