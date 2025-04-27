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Долгосрочная аренда производственных помещений в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 376 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Производство 376 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду два отдельно стоящих помещения на огороженной территории (0,31 га), в посёл…
Цена по запросу
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