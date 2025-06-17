Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Калинковичи
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Калинковичах, Беларусь

Магазин Удалить
Очистить
1 объект найдено
Магазин 223 м² в Калинковичи, Беларусь
Магазин 223 м²
Калинковичи, Беларусь
Площадь 223 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание магазина общей площадью 222,9 м2. Здание 2018 года постройки. 6 изолированн…
$55,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти