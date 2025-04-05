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Дома с садом в Языльский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Языльский сельский Совет, Беларусь
Дом
Языльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продается крепкий кирпичный дом с печным отоплением в аг. Горки Стародорожского района. В до…
$8,500
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Параметры недвижимости в Языльский сельский Совет, Беларусь

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