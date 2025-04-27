Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродно
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Гродно, Беларусь

однокомнатные
5
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Гродно, Беларусь
Квартира
Гродно, Беларусь
Площадь 84 м²
Продаётся половина дома в частном секторе в микрорайоне Девятовка-7.Продаётся половина дома …
$85,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гродно, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти