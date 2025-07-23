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Долгосрочная аренда производственных помещений в Гродненской области, Беларусь

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4 объекта найдено
Производство 132 м² в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Производство 132 м²
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 132 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду производственные площади, идеально подходящие для бизнеса по изготовлени…
$1,200
в месяц
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Производство 80 м² в Лида, Беларусь
Производство 80 м²
Лида, Беларусь
Число комнат 8
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
Сдается в аренду часть административно-производственного здания на 1 этаже готовое к эксплуа…
Цена по запросу
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Производство 193 м² в Гродно, Беларусь
Производство 193 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
В долгосрочную аренду изолированное помещение бытового обслуживание населения. Расположено н…
$965
в месяц
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Производство 146 м² в Гродно, Беларусь
Производство 146 м²
Гродно, Беларусь
Площадь 146 м²
Количество этажей 4
Сдаётся в аренду многофункциональное помещение в историческом центре Гродно с развитой инфра…
$674
в месяц
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