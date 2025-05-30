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Дома в Грабовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Грабовка, Беларусь
Дом
Грабовка, Беларусь
Площадь 37 м²
Продается  уютный дачный дом в живописном месте, полностью готовый к  проживанию. Качественн…
$11,500
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Параметры недвижимости в Грабовском сельском Совете, Беларусь

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