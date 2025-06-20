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Квартиры в Гожском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Новая Гожа, Беларусь
Квартира 1 комната
Новая Гожа, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/5
Продается однокомнатная квартира в деревне Новая Гожа.Квартира расположена на 1-ом этаже пят…
$21,999
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Квартира 1 комната в Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Вертелишковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Квартира с удобствами в д.Казимировка. Продается квартира в многоквартирном жилом доме в д.К…
$25,000
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Параметры недвижимости в Гожском сельском Совете, Беларусь

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