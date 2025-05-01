Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Голоцкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Голоцком сельском Совете, Беларусь

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 комната в Моторово, Беларусь
Квартира 1 комната
Моторово, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/1
Продаётся квартира в кирпичном блокированном жилом доме, в квартире сделан качественный черн…
$21,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Голоцком сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти