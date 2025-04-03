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Дома с бассейном в Городьковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Городьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Городьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Цена снижена!!! Продается отличный дом -усадьба в Воложинском районе Гродненского направлени…
$109,900
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Параметры недвижимости в Городьковский сельский Совет, Беларусь

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с садом
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