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Магазины в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 97 м² в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Магазин 97 м²
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается магазин с потенциалом для бизнеса ❤️ Предлагаем вашему вниманию уникальное предлож…
$21,000
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