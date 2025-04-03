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Жильё в Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Количество этажей 1
Продается уютный дом в д. Кулики (Берестовицкий район). Общая площадь дома – 73,1 кв.м., жи…
$54,500
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Параметры недвижимости в Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь

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