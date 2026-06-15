Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Дворищанский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Сад

Жилье с садом в Дворищанском сельском Совете, Беларусь

;
1 объект найдено
в Гуды, Беларусь
Гуды, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается доля в кирпичном жилом доме в аг. Гуды, по улице Центральная. Земельный участок 12…
$12,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Дворищанском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти