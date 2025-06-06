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Квартиры в Дворищанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Гуды, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гуды, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 3/3
Продается светлая уютная двухкомнатная квартира на 3-м этаже 3-этажного кирпичного дома.  Об…
$21,900
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Параметры недвижимости в Дворищанском сельском Совете, Беларусь

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