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Квартиры в Дубровский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Дубровский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дубровский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/2
Продаётся 3-комнатная квартира в аг. Дубровка, ул. Молодежная, Пуховичский райо, 8 км до Мар…
$23,800
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Параметры недвижимости в Дубровский сельский Совет, Беларусь

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