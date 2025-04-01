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Квартиры в Дружный, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Дружный, Беларусь
Квартира 1 комната
Дружный, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/10
В продаже уютная однокомнатная квартира в живописном поселке Дружный, построенная в 2017 год…
$46,000
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Квартира в Дружный, Беларусь
Квартира
Дружный, Беларусь
Площадь 128 м²
Продаётся таунхаус, идеально подходящий для комфортного проживания двух семей. Общий тамбур …
$99,900
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Квартира 4 комнаты в Дружный, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Дружный, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Этаж 5/5
Квартира расположена на 5 этаже 5-этажного дома, по адресу: п. Дружный, ул. Чепика, д. 28 (П…
$60,000
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Квартира 4 комнаты в Дружный, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Дружный, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 134 м²
Этаж 1/2
Продаётся просторный 4-х комнатный таунхаус (квартира) площадью 133,6 м2 в п.Дружный, переул…
$75,000
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Квартира 3 комнаты в Дружный, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Дружный, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 92 м²
Этаж 5/5
Квартира расположена на 5 этаже 5-этажного дома, по адресу: п. Дружный, ул. Чепика, д. 28 (П…
$60,000
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