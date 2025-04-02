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Квартиры в Чёнковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Чёнки, Беларусь
Квартира 1 комната
Чёнки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/5
Продается уютная 1-комнатная квартира с современным, качественным евроремонтом, расположенна…
$41,500
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов