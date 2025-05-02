Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Тетерковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Коттедж

Коттеджи в Тетерковском сельском Совете, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тетерковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 313 м²
Сказка, а не место! Коттедж у озера, с пирсом !Видео ссылка есть, а торг при осмотре! Идеаль…
$179,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Тетерковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти