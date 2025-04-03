Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Хотюховский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Хотюховский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотюховский сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Дача СТ Камыш . Продается 2 участка....на 1 расположен дом.. Гараж, красивое живописное мест…
$8,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Хотюховский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов