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Дома с террасой в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
10
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Количество этажей 2
Этот симпатичный домик находится в СТ «Маяк» в 12 км от МКАД. Примерно в километре от реки П…
$19,800
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Параметры недвижимости в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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