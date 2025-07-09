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Производственные здания в Хатежинском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Производство 210 м² в Хатежино, Беларусь
Производство 210 м²
Хатежино, Беларусь
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Продается комплекс: производство и жилой дом в аг. Хатежино, ул. Солнечная 2Б Общий размер з…
$170,000
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